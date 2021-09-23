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دراسة حديثة: لقاح “سينوفارم” الصيني آمن للأطفال من سن 3 سنوات

دراسة حديثة: لقاح “سينوفارم” الصيني آمن للأطفال من سن 3 سنوات

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ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

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دراسة حديثة: لقاح “سينوفارم” الصيني آمن للأطفال من سن 3 سنوات

دراسة حديثة: لقاح “سينوفارم” الصيني آمن للأطفال من سن 3 سنوات
http://almnatiq.net/?p=1034162
المناطق- وكالات:

كشفت دراسة بحثية حديثة، أن لقاح سينوفارم كورونا الصينى آمن للأطفال من سن 3 سنوات، وفقا لتقرير لصحيفة south china post.

 

ووجد البحث، أن اللقاح تسبب فى استجابة مناعية مماثلة لتلك الموجودة بين البالغين، فيما نشرت إحدى شركات تصنيع اللقاحات الرائدة في الصين بيانات جديدة تشير إلى أنه يمكن إعطاء لقاح كورونا بأمان للأطفال حتى سن الثالثة، وتم إصدار البيانات في وقت أثار فيه تفشى جديد شمل طلاب رياض الأطفال والمدارس الابتدائية التساؤل حول موعد توسيع التطعيمات لتغطية هذه الفئة العمرية.

 

وأظهرت بيانات من المرحلة الأولى واثنتين من التجارب السريرية التي نشرت في مجلة The Lancet Infectious Diseases أن اللقاح الذي طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابع لشركة سينوفارم كان أمنا في المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما.

 

وتُستخدم حقنة BBIBP-CorV ذات الجرعتين على نطاق واسع فى برنامج التطعيم الصينى، والذى تم بالفعل توسيعه ليشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا الأجسام المضادة التى يُعتقد أنها مؤشر على الفعالية لتلك التى لوحظت عند البالغين.

 

لكن الدراسة التى أجراها باحثون من المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها وصانع اللقاح كانت محدودة بسبب نقص البيانات حول الاستجابة المناعية للمتغيرات، وقال الباحثون إنه سيتم جمع مزيد من البيانات فى دراسات المرحلة الثالثة فى الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تضمين الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات فى برنامج التحصين.

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