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المسند: انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم.. وقد يشعل الناس النار للتدفئة في هذه المناطق

المسند: انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم.. وقد يشعل الناس النار للتدفئة في هذه المناطق

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أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر بها مسيرة البناء والتنمية والإنجازات 

أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر بها مسيرة البناء والتنمية والإنجازات 

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رئيس الملكية الفكرية يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

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المسند: انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم.. وقد يشعل الناس النار للتدفئة في هذه المناطق

المسند: انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم.. وقد يشعل الناس النار للتدفئة في هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1034226
محررو المناطق:

توقع عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم السابق، انخفاضًا محسوسًا في درجات الحرارة اليوم، مشيرًا إلى أنه قد يشعل الناس شمال المملكة النار مساءً في البر.

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على 5 مناطق بالمملكة، حيث تشهد هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتكون سحب رعدية، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وقال “الوطني للأرصاد، إن مناطق جازان “الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب”، عسير أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال المع، ومحايل”، والباحة “الحجرة، المخواة، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة”، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، بينما تشهد مناطق مواقع “أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، بيش، صبيا، ضمد”، بمنطقة جازان و “البرك” بمنطقة عسير و”الجموم، العاصمة المقدسة” بمكة المكرمة و”المهد، وادي الفرع، المدينة المنورة، العيص” بالمدينة المنورة رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأشار إلى أن هناك هطول لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على “الطائف، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان” بمكة المكرمة و”العقيق، الباحة، المندق، بلجرشي” بمنطقة الباحة و”النماص، بلقرن، تنومة” بمنطقة عسير.

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