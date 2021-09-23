احدث الأخبار

تشكل خطورة على البشرية.. اكتشاف سلالة لكورونا تجمع بين خصائص”بيتا” و”دلتا”
أبرز المواد
 الدكتور السند: علينا أن نشكر الله على ما أفاء به علينا في هذه البلاد المباركة
محليات
 هيئة الأمر بالمعروف في تيماء تنشر عدداً من اللوحات التوعوية بمناسبة اليوم الوطني
منطقة تبوك
 المسند: انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم.. وقد يشعل الناس النار للتدفئة في هذه المناطق
أبرز المواد
 أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر بها مسيرة البناء والتنمية والإنجازات 
منطقة تبوك
 “تخصصي تبوك ” تتزين باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني
منطقة تبوك
 رئيس الملكية الفكرية يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني
محليات
 صحة بيشة تعلن المراكز المناوبة بإجازة اليوم الوطني الـ91
منطقة عسير
 علماء فلك يكتشفون مصنع للنجوم بتجويف عملاق في مجرة درب التبانة
أبرز المواد
 أدبي تبوك يحتفي بيوم الوطن 91 بحزمة من الفعاليات 
منطقة تبوك
 أحمد أبو الغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة
أبرز المواد
 مُحافظ وادي الدواسر يشهد إطلاق مبادرة ” أحاديث وطنية ” 
منطقة الرياض
تشكل خطورة على البشرية.. اكتشاف سلالة لكورونا تجمع بين خصائص”بيتا” و”دلتا”

تشكل خطورة على البشرية.. اكتشاف سلالة لكورونا تجمع بين خصائص”بيتا” و”دلتا”

أبرز المواد
الدكتور السند: علينا أن نشكر الله على ما أفاء به علينا في هذه البلاد المباركة

الدكتور السند: علينا أن نشكر الله على ما أفاء به علينا في هذه البلاد المباركة

محليات
هيئة الأمر بالمعروف في تيماء تنشر عدداً من اللوحات التوعوية بمناسبة اليوم الوطني

هيئة الأمر بالمعروف في تيماء تنشر عدداً من اللوحات التوعوية بمناسبة اليوم الوطني

منطقة تبوك
المسند: انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم.. وقد يشعل الناس النار للتدفئة في هذه المناطق

المسند: انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم.. وقد يشعل الناس النار للتدفئة في هذه المناطق

أبرز المواد

تشكل خطورة على البشرية.. اكتشاف سلالة لكورونا تجمع بين خصائص”بيتا” و”دلتا”

تشكل خطورة على البشرية.. اكتشاف سلالة لكورونا تجمع بين خصائص”بيتا” و”دلتا”
سلالة جديدة لكورونا
http://almnatiq.net/?p=1034239
المناطق- وكالات:

كشف علماء الأحياء، أن روسيا وألمانيا شهدتا الصيف الماضي بدء انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا، حيث يجمع جينومه بين طفرات محورية لسلالتي “بيتا” و”دلتا”، وفقا لما ذكرته وكاله أنباء “تاس” الروسية.

وقد نشر العلماء مواصفات السلالة الجديدة في مجلة bioRxiv الإلكترونية. وجاء في مقال نشرته المجلة أن السلالة الجديدة ظهرت في روسيا في فبراير الماضي. إلا أنها بدأت في التفشي النشيط في مايو ويونيو الماضيين.

وبحسب الوكالة الروسية، يتضمن جينوم السلالة العديد من الطفرات التي تتميز بها سلالتا “بيتا” و”دلتا” ولها علاقة بسرعة التفشي ومقاومة اللقاحات.

وكشف فريق من الباحثين بقيادة الأستاذة بجامعة ماستريخت (هولندا)، باولا سافلكول، في بحثهم العلمي عن إحدى العلامات الأولى على مثل هذا التطور، حيث وجدوا في السلالة التي اكتشفوها طفرات من سلالة “دلتا” سريعة الانتشار وسلالة “بيتا” التي تقاوم تأثير اللقاحات والأجسام المضادة.

وحسب العلماء فإن عدد حاملي تلك السلالة بدأ يزداد مطلع الصيف الماضي في موسكو وغيرها من المناطق الروسية وكذلك في ألمانيا على خلفية تفشي سلالتي “دلتا” و” ألفا”. ويعني ذلك أن هذا النوع من السلالة B.1.1.523 قد تشكل خطورة على البشرية. ويجب على العلماء والأطباء في العالم أجمع تتبع انتشاره باهتمام بالغ.

يذكر أن العديد من الطفرات الصغيرة ظهرت على مدى عام واحد ونصف العام للوباء العالمي في جينوم فيروس كورونا. ولا يؤثر بعضها أبدا على قابلية الفيروس للبقاء، أما بعضها الآخر فيزيد من سرعة تفشي الفيروس في الكوكب أجمع.

ويخشى العلماء من أن تظهر قريبا سلالات جديدة غير معروفة سابقا من فيروس كورونا ستتميز بقدرة فائقة على مقاومة اللقاحات والأجسام المضادة التي ينتجها الذين تعافوا من “كوفيد- 19”. وستجمع تلك السلالات بين طفرات تزيد من سرعة التفشي من جهة والتخفي عن المناعة من جهة أخرى.

روابط ذات صلة

لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب

لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب
ليست الصين.. علماء يفجرون مفاجأة حول أول إصابة بفيروس كورونا في العالم

ليست الصين.. علماء يفجرون مفاجأة حول أول إصابة بفيروس كورونا في العالم
خبيرة علم الوراثة: في هذا التوقيت ستصبح “كورونا” مثل الإنفلونزا الموسمية

خبيرة علم الوراثة: في هذا التوقيت ستصبح “كورونا” مثل الإنفلونزا الموسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*