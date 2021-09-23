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أمين عسير يستقبل الرحاله الهباش و الشهراني بمناسبة اليوم الوطني 91

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كويتيون يشاركون المملكة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 (فيديو)

كويتيون يشاركون المملكة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 (فيديو)

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 في ذكرى اليوم الوطني..”دارة الملك عبد العزيز” تنشر وثيقة تاريخية هامة عن توحيد المملكة 

 في ذكرى اليوم الوطني..”دارة الملك عبد العزيز” تنشر وثيقة تاريخية هامة عن توحيد المملكة 
http://almnatiq.net/?p=1034240
محررو المناطق:

احتفاءًا بذكرى اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة، نشرت “دارة الملك عبد العزيز”، صورة للمرسوم الملكي الخاص بتحديد 23 سبتمبر، اليوم الأول من برج الميزان من كل عام تاريخا لليوم الوطني للمملكة.

كما نشرت “دارة الملك عبد العزيز” على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة من مرسوم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود المؤرخ في عام 1965.

 

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