في ذكرى اليوم الوطني..”دارة الملك عبد العزيز” تنشر وثيقة تاريخية هامة عن توحيد المملكة

محررو المناطق:

احتفاءًا بذكرى اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة، نشرت “دارة الملك عبد العزيز”، صورة للمرسوم الملكي الخاص بتحديد 23 سبتمبر، اليوم الأول من برج الميزان من كل عام تاريخا لليوم الوطني للمملكة.

كما نشرت “دارة الملك عبد العزيز” على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة من مرسوم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود المؤرخ في عام 1965.