 في ذكرى اليوم الوطني..”دارة الملك عبد العزيز” تنشر وثيقة تاريخية هامة عن توحيد المملكة 

احتفاءًا بذكرى اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة، نشرت “دارة الملك عبد العزيز”، صورة للمرسوم الملكي الخاص بتحديد 23 سبتمبر، اليوم الأول من برج الميزان من كل عام تاريخا لليوم الوطني للمملكة.
كما نشرت “دارة الملك عبد العزيز” على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة من مرسوم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود المؤرخ في عام 1965.
#مختارات_أم_القرى |📰
صدور مرسوم ملكي يقضي بإن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية هو #اليوم_الوطني_السعودي#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/XMm3BSG12e
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 23, 2021
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