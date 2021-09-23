صحة بيشة تعلن المراكز المناوبة بإجازة اليوم الوطني الـ91

المناطق- عسير:

اعلنت صحة بيشة ممثلة في ادارة الصحة العامة عن المراكز الصحية التي ستقوم بالعمل خلال اجازة اليوم الوطني السعودي 91.

وأوضحت صحة بيشة بأن المراكز الصحية التي سوف تعمل خلال هذه الفترة هي :

قطاع تثليث 🙁 مركز صحي تثليث – مركز تثليث المناوب – حليه الشوح – الصبيخة – القيرة – جاش – الحمضة – الزرق).

قطاع البشاير 🙁 مركز صحي البشاير -البشائر المناوب ).

قطاع الأمواه : (مركز صحي الأمواه – الأمواه المناوب – ثجر سويدان – العماير – عين قحطان).

قطاع المدينة : ( الرشن – جنوب المدينة – المطار الداخلي – جنوب المدينة المناوب – مخطط 1 (تطمن) – صمخ – صمخ المناوب – المركز الصحي المناوب) .

قطاع العلايا : (مركز العلايا – العلايا المناوب – بني عمرو – بني عمرو المناوب – باشوت).

القطاع الشمالي 🙁 مركز النقيع – النقيع المناوب – العطف).

القطاع الجنوبي : (مركز الحازمي – الحازمي المناوب – واعر – مهر – القوباء).