احدث الأخبار

تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات
أبرز المواد
 أمين عسير يستقبل الرحاله الهباش و الشهراني بمناسبة اليوم الوطني 91
منطقة عسير
 كويتيون يشاركون المملكة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 (فيديو)
أبرز المواد
 أول تعليق لوالد “فتاة الوشم” بالمغرب بعد الحكم بحبس المتهمين 226 عامًا (فيديو)
أبرز المواد
 شقيق عادل إمام يحسم الجدل حول إصابة “الزعيم” بفيروس كورونا
أبرز المواد
  في ذكرى اليوم الوطني..”دارة الملك عبد العزيز” تنشر وثيقة تاريخية هامة عن توحيد المملكة 
أبرز المواد
 تقارير: مدرب برشلونة السابق على رادار النصر
أبرز المواد
 بـ أكثر من 30 فعالية.. مجمع إرادة بالرياض يحتفي باليوم الوطني ٩١
منطقة الرياض
 الشايع: منذ إطلاق رؤية 2030 شهدت المملكة قفزات اقتصادية وتنموية متسارعة
محليات
 الغامدي: اليوم الوطني ذكرى عزيزة تتحقق فيه إنجازات تنموية كبيره في ظل رؤيه حضارية واعده
المنطقة الشرقية
 تشكل خطورة على البشرية.. اكتشاف سلالة لكورونا تجمع بين خصائص”بيتا” و”دلتا”
أبرز المواد
 الدكتور السند: علينا أن نشكر الله على ما أفاء به علينا في هذه البلاد المباركة
محليات
تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات

تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات

أبرز المواد
أمين عسير يستقبل الرحاله الهباش و الشهراني بمناسبة اليوم الوطني 91

أمين عسير يستقبل الرحاله الهباش و الشهراني بمناسبة اليوم الوطني 91

منطقة عسير
كويتيون يشاركون المملكة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 (فيديو)

كويتيون يشاركون المملكة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 (فيديو)

أبرز المواد
أول تعليق لوالد “فتاة الوشم” بالمغرب بعد الحكم بحبس المتهمين 226 عامًا (فيديو)

أول تعليق لوالد “فتاة الوشم” بالمغرب بعد الحكم بحبس المتهمين 226 عامًا (فيديو)

أبرز المواد

تقارير: مدرب برشلونة السابق على رادار النصر

تقارير: مدرب برشلونة السابق على رادار النصر
كيكي سيتين
http://almnatiq.net/?p=1034252
محررو المناطق:

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النصر فتحت خطوط اتصال مع المدرب كيكي سيتين المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، ووكيل أعماله للحديث حول إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك سيتين مسيرة تدريبية مميزة حيث سبق له قيادة فريق برشلونة، بالإضافة إلى فترات رائعة مع ريال بيتيس ولاس بالماس.

وكان نادي النصر قد أقال مدربه البرازيلي مانو مينيز، الأسبوع الماضي، وذلك بعد الخسارة أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إذ يحتل العالمي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من 4 لقاءت.

روابط ذات صلة

في جولة “هي لنا دار”.. الهلال يسعى للصدارة والنصر يبحث عن نفسه

في جولة “هي لنا دار”.. الهلال يسعى للصدارة والنصر يبحث عن نفسه
كارلوس هيرنانديز يكشف حقيقة تفاوض النصر معه.. وموقفه من الأمر

كارلوس هيرنانديز يكشف حقيقة تفاوض النصر معه.. وموقفه من الأمر
سلطان للنصر.. العالمي يجدد عقد قلب الدفاع سلطان الغنام

سلطان للنصر.. العالمي يجدد عقد قلب الدفاع سلطان الغنام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*