تقارير: مدرب برشلونة السابق على رادار النصر

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كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النصر فتحت خطوط اتصال مع المدرب كيكي سيتين المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، ووكيل أعماله للحديث حول إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك سيتين مسيرة تدريبية مميزة حيث سبق له قيادة فريق برشلونة، بالإضافة إلى فترات رائعة مع ريال بيتيس ولاس بالماس.

وكان نادي النصر قد أقال مدربه البرازيلي مانو مينيز، الأسبوع الماضي، وذلك بعد الخسارة أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إذ يحتل العالمي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من 4 لقاءت.