“تخصصي تبوك ” تتزين باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

المناطق- تبوك- فايز السميري:

توشحت مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني الواحد و التسعون للمملكة , وسط مشاعر فخر واعتزاز بهذه المناسبة العزيزة , حيث ازدانت ساحات ومرافق وأقسام المستشفى بالعلم السعودي ولوحات تعبِّرعن الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة ولهذا الوطن الغالي .

وبهذه المناسبة رفع مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد بن صالح المالكي باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى , أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – .

وقال الدكتور المالكي بهذه المناسبة : تحل علينا ذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة وهي ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مواطن ومواطنة عاش وترعرع على تراب هذا الوطن الغالي , ذكرى خالدة لتاريخ عظيم , ذكرى نستلهم ونستذكر فيها ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -, حيث أرسى فيها قواعد هذه الدولة مستمًدا قوته من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجة من بعده أبناؤه الملوك البررة وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، ذكرى نفتخر ونعتز فيها بالمنجزات التنموية الكبيرة الضخمة التي تحققت على كافة الأصعدة لتضع دولتنا في مصاف أفضل الدول في العالم .

واختتم : أسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعيد علينا هذه المناسبة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وبلادنا تفخر بمنجزاتها ومكتسباتها وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والتقدم.