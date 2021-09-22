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أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر بها مسيرة البناء والتنمية والإنجازات 

أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر بها مسيرة البناء والتنمية والإنجازات 

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“تخصصي تبوك ” تتزين باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

“تخصصي تبوك ” تتزين باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

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أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر بها مسيرة البناء والتنمية والإنجازات 

أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر بها مسيرة البناء والتنمية والإنجازات 
http://almnatiq.net/?p=1034264
المناطق- تبوك- علي العميري:
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية، معرباً عن فخره واعتزازه بمسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي إنطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  – طيّب الله ثراه – .
وقال سمو أمير منطقة تبوك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ” : يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – مستذكرين في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه – ومن بعده أبناءه الملوك البررة – رحمهم الله جميعاً – وصولاً إلى عهدكم الزاهر والميمون الذي شهدت فيه المملكة تطور ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات ، وحرصكم – حفظكم الله – على كل مايهم الوطن والمواطن ، ويوفر له سبل العيش الكريم ، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وإزدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة .
كما بعث سمو أمير منطقة تبوك ببرقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, جاء فيها : نستلهم في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته والتي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه  – وصولا للعهد الزاهر والميمون لمولاي خادم  الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ويزيد من فخرنا ماتحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 , سائلا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموكم الكريم .

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