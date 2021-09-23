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هيئة الأمر بالمعروف في تيماء تنشر عدداً من اللوحات التوعوية بمناسبة اليوم الوطني

هيئة الأمر بالمعروف في تيماء تنشر عدداً من اللوحات التوعوية بمناسبة اليوم الوطني

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“تخصصي تبوك ” تتزين باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

“تخصصي تبوك ” تتزين باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

منطقة تبوك

هيئة الأمر بالمعروف في تيماء تنشر عدداً من اللوحات التوعوية بمناسبة اليوم الوطني

هيئة الأمر بالمعروف في تيماء تنشر عدداً من اللوحات التوعوية بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1034269
المناطق- تيماء - حماد الرشدان 
تزامناً مع المناسبة الغالية لهذه البلاد المباركة مناسبة ( اليوم الوطني 91  ) نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة تيماء عدداً من اللوحات التوعوية في العديد من المواقع الحيوية والأماكن العامة والإدارات الحكومية في المحافظة.
  ويأتي تنفيذ هذه المناشط ضمن خطة إدارة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك التي اعتمدها و يشرف على تنفيذ برامجها وأنشطتها فضيلة مدير عام فرع المنطقة الشيخ : خليل بن إبراهيم ضامري .
من جانب آخر فعلت هيئة تيماء الشراكة التعاونية والتكاملية بينها وبين فرع الكلية الجامعية بمحافظة تيماء وذلك للاستفادة من الوسائل المتاحة بين الطرفين لتحقيق خطط وأهداف الجهتين .

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