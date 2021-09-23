شقيق عادل إمام يحسم الجدل حول إصابة “الزعيم” بفيروس كورونا

محررو المناطق:

كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري عادل إمام، حقيقة الشائعات التي جرى تداولها حول إصابة الفنان الكبير بفيروس كورونا، معبرًا في الوقت نفسه عن استيائه من انتشار معلومات دون التأكد من صحتها.

وقال عصام إمام، في تصريحات صحفية، إن “الزعيم بصحة جيدة وزي الفل”، مطالبًا بعض المواقع- لم يسمها- بضرورة الالتزام بمعايير الصحافة، وتوخي الحذر فيما يتم نشره من أخبار تخص الحالة الصحية وحياة المشاهير.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، كشف المنتج والمخرج رامي إمام أن والده بخير، وما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أنه مازال في الساحل الشمالي يقضي فصل الصيف مع أبنائه وأحفاده.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، وأنها لم تقتصر على الإصابة بكورونا فقط، بل أُثيرت أكثر من مرة شائعات تفيد بوفاة والده، مطمئنًا الجمهور على صحة والده.

وكان أخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم “زهايمر”، الذي عرض في العام 2010، بينما كان آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل “فلانتينو”، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020.