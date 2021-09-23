الغامدي: اليوم الوطني ذكرى عزيزة تتحقق فيه إنجازات تنموية كبيره في ظل رؤيه حضارية واعده

المناطق- المنطقة الشرقية:

رفع رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني لمملكتنا الغالية.

وقال: عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وذكرى تتجدد منذ 91 عام لتوحيد هذا الوطن الغالي على يد المغفور له -بإذن الله – الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه- لنستذكر عظمة الإنجاز الذي تم بفضل الله وقوته في لم شمل هذه البلاد تحت رايه التوحيد.

وتابع: في يومنا الوطني نرى الوطن يرتقي كل يوم الى مزيد من التطور في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية التي ألهمت المجتمع وغرست روح الانتماء في نفوس المواطنين جميعا”

وأشار الى أنه في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – يحفظهم الله- تستمر المسيرة المباركة في تسخير سبل التقدم والنمو في جميع المجالات، وتتحقق إنجازات تنموية كبيره في ظل رؤيه حضارية واعده عملت على مواصلة البناء والتنمية والتطوير وحشدت قدرات الوطن وامكانياته لتذليل العقبات والاستفادة من الفرص بالشكل الذي سيحقق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه.

إننا نلمس جميعا” في هذا العهد الجديد كل الدعم في رفع جوده العمل البلدي بما يلبي طموح المواطنين من خلال طرح العديد من المبادرات البلدية التي تمس حياة المواطن ورفاهيته كأنسنة المدن ومعالجه التشوه البصري ووفرة الفرص الاستثمارية والأنشطة الترفيهية والتحول الإلكتروني الشامل، لنصنع مجتمعا” حضاريا متقدما” تحت رعاية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا القطاع الذي سيواصل تحقيق إنجازاته ونجاحاته بأيدي أبناء الوطن عاما” بعد عام وبلا كلل.

وفي الختام دعا الغامدي الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها، إنه نعم المولى ونعم النصير.