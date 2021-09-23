الشايع: منذ إطلاق رؤية 2030 شهدت المملكة قفزات اقتصادية وتنموية متسارعة

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رفع سعادة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل فهد بن فوزان الشايع باسمه ونيابة عن منسوبي الشركة خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة.

وأكد الشايع أن المملكة شهدت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 قفزات اقتصادية وتنموية متسارعة أسهمت بفضل الله عز وجل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لهذا الوطن المعطاء.

وبيّن في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 أن التطور الذي يشهده قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة لا سيما في ظل الجهود الحثيثة من كافة القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتطوير البنية الاقتصادية وتيسير حياة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عن كاهلهم وتوفير خدمات نقل سريعة وآمنة وفق أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في قطاع النقل، و توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي والهام.

وأضاف إن حزمة التدابير و الإجراءات والدعم الكبير الذي لقيه القطاع الخاص من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – أسهمت بفضل الله في استقرار الاقتصاد السعودي لا سيما في ظل المكتسبات التي حققتها برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ونوّه الشايع إلى مضيّ الشركة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من خلال مستهدفات مبادرة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الاقتصاد السعودي، وجعل المملكة مركزاً رئيسياً يربط بين القارات الثلاث، وفق رؤية المملكة 2030.