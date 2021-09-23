 فهد الشليمي يشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ91 من ديوانه بالكويت (فيديو)

محررو المناطق:

بعث الدكتور فهد الشليمي الظفيري عقيد ركن متقاعد ومحلل سياسي في الكويت، رسالة تهنئة إلى القيادة السياسية بالمملكة والشعب السعودي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة.

وقال “فهد الشليمي” في فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تم بثه من داخل ديوانه: “من دول الكويت نبارك للقيادة السعودية وشعبها الشجاع باليوم الوطني،أدام الله عليكم الأمن والأمان والرخاء، ونشارك أخواننا وأهلنا في المملكة الاحتفال باليوم الوطني لتوحيد المملكة”.

ويذكر أن المملكة تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى “المملكة العربية السعودية”، وذلك ابتداء من يوم 21 جمادى الأول 1351 هـ ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.