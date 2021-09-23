أمين عسير يستقبل الرحاله الهباش و الشهراني بمناسبة اليوم الوطني 91

المناطق- عسير:

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم ، الرحالة عبدالله الهباش و علي الشهراني و ذلك بعد رحلتهم الأخيرة التي قاموا بها احتفالا بتوحيد المملكة بالتزامن مع اليوم الوطني 91.

و أشاد الدكتور وليد الحميدي خلال استقباله للرحالة في مبنى الأمانة، بالمبادرة الطيبة التي قاموا بها و التي حملت شعار ” المشي الصحة و الوطن أمانة ” برعاية أمانة عسير ، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة المشي لما لها من فوائد تعود على الجسم بالنفع .

و انطلقت الرحلة من محافظة طريب وصولا الى مقر أمانة منطقة عسير بمدينة أبها و استغرقت الرحلة اكثر من 15 ساعة سيرا على الاقدام لمسافة 91 كم تعبيراً عن حب الوطن و الاعتزازه به .

من جهتهم عبر عبدالله الهباش و الشهراني عن سعادتهم بالحفاوة التي وجدوها من قبل أمين المنطقة خلال استقباله لهم ، مؤكدين شعورهم بالفخر نظير هذا الاهتمام التي توليه الحكومة لأبنائها .