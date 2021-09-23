خبير أمني: هذه أبرز المخالفات المرورية في اليوم الوطني

محررو المناطق:

قال الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر بن داخل الجعيد، إن من أبرز المخالفات المرورية في اليوم الوطني، تغيير لون المركبة، ووضع عبارات وملصقات احتفالية وصور قد تعيق الرؤية أو غير لائقة، وإخفاء اللوحات، وعرقلة حركة السير، والخروج من النوافذ للاستعراض وتعريض النفس للخطر.

وأضاف الجعيد، أن من المخالفات المرتكبة في اليوم الوطني أيضا، الترجل من المركبات وسط الطريق ومضايقة الآخرين عبر الرقص أو التجمع، والسير على شكل مواكب مما يعطل الحركة المرورية وقائدي المركبات، واستخدام منبه المركبة لإزعاج الآخرين، وكذلك الوقوف الممنوع، وعدم الالتزام بالمسارات المرورية، وتعديل المركبات.

وحذر اللواء الجعيد من الممارسات الأخرى، والتي تدخل ضمن مخالفات الذوق العام من التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفا ذا طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيلها في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.