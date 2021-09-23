احدث الأخبار

خبير أمني: هذه أبرز المخالفات المرورية في اليوم الوطني
أبرز المواد
 تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات
أبرز المواد
 أمين عسير يستقبل الرحاله الهباش و الشهراني بمناسبة اليوم الوطني 91
منطقة عسير
 كويتيون يشاركون المملكة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 (فيديو)
أبرز المواد
 أول تعليق لوالد “فتاة الوشم” بالمغرب بعد الحكم بحبس المتهمين 226 عامًا (فيديو)
أبرز المواد
 شقيق عادل إمام يحسم الجدل حول إصابة “الزعيم” بفيروس كورونا
أبرز المواد
  في ذكرى اليوم الوطني..”دارة الملك عبد العزيز” تنشر وثيقة تاريخية هامة عن توحيد المملكة 
أبرز المواد
 تقارير: مدرب برشلونة السابق على رادار النصر
أبرز المواد
 بـ أكثر من 30 فعالية.. مجمع إرادة بالرياض يحتفي باليوم الوطني ٩١
منطقة الرياض
 الشايع: منذ إطلاق رؤية 2030 شهدت المملكة قفزات اقتصادية وتنموية متسارعة
محليات
 الغامدي: اليوم الوطني ذكرى عزيزة تتحقق فيه إنجازات تنموية كبيره في ظل رؤيه حضارية واعده
المنطقة الشرقية
 تشكل خطورة على البشرية.. اكتشاف سلالة لكورونا تجمع بين خصائص”بيتا” و”دلتا”
أبرز المواد
خبير أمني: هذه أبرز المخالفات المرورية في اليوم الوطني

خبير أمني: هذه أبرز المخالفات المرورية في اليوم الوطني

أبرز المواد
تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات

تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات

أبرز المواد
أمين عسير يستقبل الرحاله الهباش و الشهراني بمناسبة اليوم الوطني 91

أمين عسير يستقبل الرحاله الهباش و الشهراني بمناسبة اليوم الوطني 91

منطقة عسير
كويتيون يشاركون المملكة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 (فيديو)

كويتيون يشاركون المملكة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 (فيديو)

أبرز المواد

خبير أمني: هذه أبرز المخالفات المرورية في اليوم الوطني

خبير أمني: هذه أبرز المخالفات المرورية في اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1034319
محررو المناطق:

قال الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر بن داخل الجعيد، إن من أبرز المخالفات المرورية في اليوم الوطني، تغيير لون المركبة، ووضع عبارات وملصقات احتفالية وصور قد تعيق الرؤية أو غير لائقة، وإخفاء اللوحات، وعرقلة حركة السير، والخروج من النوافذ للاستعراض وتعريض النفس للخطر.

 

وأضاف الجعيد، أن من المخالفات المرتكبة في اليوم الوطني أيضا، الترجل من المركبات وسط الطريق ومضايقة الآخرين عبر الرقص أو التجمع، والسير على شكل مواكب مما يعطل الحركة المرورية وقائدي المركبات، واستخدام منبه المركبة لإزعاج الآخرين، وكذلك الوقوف الممنوع، وعدم الالتزام بالمسارات المرورية، وتعديل المركبات.

 

وحذر اللواء الجعيد من الممارسات الأخرى، والتي تدخل ضمن مخالفات الذوق العام من التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفا ذا طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيلها في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.

روابط ذات صلة

تزامنا مع اليوم الوطني.. تدشين ميدان “العرضة” ودوار “عنان السماء” في الخبر

تزامنا مع اليوم الوطني.. تدشين ميدان “العرضة” ودوار “عنان السماء” في الخبر
أبرزها اعتماد نظام تنفيذي جديد.. تغييرات مرتقبة لسياسة المخالفات المرورية

أبرزها اعتماد نظام تنفيذي جديد.. تغييرات مرتقبة لسياسة المخالفات المرورية
المرور: ضبط 3190 مخالفة للتوقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

المرور: ضبط 3190 مخالفة للتوقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*