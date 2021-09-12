احذر.. 5 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة المفرطة

زيادة الوزن والسمنة المفرطة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي للشخص، فهي أيضًا مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشاكل صحية كثيرة أخرى مثل، “مرض القلب، السكري، وارتفاع ضغط الدم”، وغيرها من الأمراض، وفي هذا السياق نشر موقع “eat this not that” الطبي التخصصي، 5 أسباب تؤدي إلى السمنة وفقًا لما أورده الخبراء، والتي جاءت كالتالي:

1 – عدم مراقبة الوزن باستمرار

تقول الدكتورة كيرستن ديفيدسون أستاذة وعميد مشارك للأبحاث بكلية بوسطن، “نحن جميعًا معرضون لهذا الأمر إذا لم نتوخ اليقظة. في بيئة اليوم من السهل استهلاك 100 إلى 200 سعرة حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك يوميًا ولكن على مدى فترة طويلة هذا يؤدي إلى زيادة الوزن”.

وعن كيفية تجنب ذلك أضافت “كيرستن”:”قم بوزن نفسك بانتظام، وإذا رأيت الأرقام على الميزان ترتفع، فاعلم أن الوقت قد حان لإجراء بعض التغييرات الصحية في نمط الحياة”

2- حساب السعرات الحرارية

قال عددًا من الخبراء، إن التركيز الذي مضى عليه الوقت على “السعرات الحرارية الداخلة والسعرات الحرارية الخارجة” يتم توجيهه بشكل خاطئ عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، و يوضحون أن التركيز يجب أن يكون على جودة النظام الغذائي.

3- تناول الكثير من الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تكون الأطعمة المصنعة منخفضة العناصر الغذائية عالية السعرات الحرارية والكربوهيدرات البسيطة والسكر المضاف، وهناك ثلاثة أشياء تؤدي إلى زيادة الأنسولين وتحطيمه، مما يجعلك جائعًا للمزيد وتشجع جسمك على التمسك بالدهون.

و لتجنب ذلك، يجب التركيز على الأطعمة المغذية مثل”الفواكه و الخضروات غير النشوية والبروتينات الخالية من الدهون مثل السلمون والدهون الجيدة كزيت الزيتون”.

4 – الشعور بالجوع الشديد

لماذا لا تقوم بعمل حمية التجويع؟ حيث يعرف الجسم متى لا يتم إطعامه ويقلل من عملية التمثيل الغذائي للتعويض؛ “وهناك دليل على أن التمثيل الغذائي يتغير كجزء من التكيف التطوري مع الجوع واستشعار الجسم لانخفاض السعرات الحرارية”، كما تقول الدكتورة جوان مانسون أستاذة الطب بكلية الطب بجامعة هارفارد ورئيسة الطب الوقائي بمستشفى بريغهام “لا تريد أن يشعر الجسم بالحرمان، لأنه سيحدث تغييرات في التمثيل الغذائي من شأنها أن تخرب جهودك للتحكم في وزنك”.

5- الجلوس الطويل وعدم الحركة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك الوزن الصحي، فالتمرين القائم على المقاومة – سواء كان ذلك باستخدام الأوزان الحرة أو آلات الوزن أو وزن الجسم مهم بشكل خاص؛ فهو يبني العضلات الخالية من الدهون مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق الدهون.

وينصح الخبراء الأشخاص البالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة الشدة كل أسبوع.