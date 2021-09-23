“منسوبو أمانة عسير” يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ91

المناطق- عسير:

احتفل منسوبو ومنسوبات أمانة منطقة عسير ، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ91في مقر الأمانة بأبها.

من جانبه رفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمة ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الأمانة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بهذه المناسبة المباركة.

وأكد على مضي حكومتنا الرشيدة في تحقيق تطلعات الدولة وأهدافها، والاستمرار في دعم مسيرة التنمية والازدهار، بما في ذلك الدعم اللامحدود للارتقاء بالقطاع البلدي في المملكة، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعًا، وأننا ننتظرها كل عام كي نستلهم منها دروس التضحية والإباء والعزة والشموخ .