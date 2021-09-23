“مركز المحفوظات” ينشر وثيقة تاريخية عمرها 58 عامًا عن توحيد المملكة

محررو المناطق:

احتفاءًا بذكرى اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة، نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثيقة تاريخية عمرها 58 عاماً تظهر مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، بإعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق23 سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة.

ويذكر أن المملكة تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى “المملكة العربية السعودية”، وذلك ابتداء من يوم 21 جمادى الأول 1351 هـ ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.