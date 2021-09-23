وثيقة تاريخية تظهر تحويل اسم مملكة الحجاز ونجد إلى “المملكة العربية السعودية”

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثيقة تاريخية جديدة بالتزامن مع الاجتفال باليوم الوطني للملكة.
وكتب حساب المركز يقول عبر تويتر: “وثيقة تاريخية عمرها ٩٢ عاماً تظهر أمرا ملكيا موقعاً من قبل جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودـ طيب الله ثراه ـ بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية، وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية”.
#وثيقة_تاريخية عمرها ٩٢ عاماً تظهر أمراً ملكياً موقعاً من قبل جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية#هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي #اليوم_الوطني٩١ pic.twitter.com/zEOIsZ8V8j
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) September 23, 2021
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