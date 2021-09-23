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وثيقة تاريخية تظهر تحويل اسم مملكة الحجاز ونجد إلى “المملكة العربية السعودية”

وثيقة تاريخية تظهر تحويل اسم مملكة الحجاز ونجد إلى “المملكة العربية السعودية”
توحيد المملكة
http://almnatiq.net/?p=1034351
محررو المناطق:

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثيقة تاريخية جديدة بالتزامن مع الاجتفال باليوم الوطني للملكة.

وكتب حساب المركز يقول عبر تويتر: “وثيقة تاريخية عمرها ٩٢ عاماً تظهر أمرا ملكيا موقعاً من قبل جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودـ طيب الله ثراه ـ بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية، وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية”.

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