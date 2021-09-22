فيديو نادر للملك سلمان يؤدي العرضة خلال استقبال أهالي تبوك للملك فهد

محررو المناطق:

بث حساب إمارة منطقة تبوك، مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤدي العرضة السعودية خلال حفل استقبال أهالي منطقة تبوك لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله – عام ١٤٠٨هـ.

وفي وقت سابق، نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثيقة تاريخية جديدة تخص المملكة الحجازية النجدية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للملكة.

وكتب حساب المركز يقول عبر تويتر: “وثيقة تاريخية عمرها ٩٢ عاماً تظهر أمرا ملكيا موقعاً من قبل جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودـ طيب الله ثراه ـ بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية، وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية”.