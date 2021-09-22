احدث الأخبار

فيديو نادر للملك سلمان يؤدي العرضة خلال استقبال أهالي تبوك للملك فهد
أبرز المواد
 احذر.. 5 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة المفرطة
أبرز المواد
 وثيقة تاريخية تظهر تحويل اسم مملكة الحجاز ونجد إلى “المملكة العربية السعودية”
أبرز المواد
 “مركز المحفوظات” ينشر وثيقة تاريخية عمرها 58 عامًا عن توحيد المملكة
أبرز المواد
 الباحة تسجل اليوم صفر إصابات بكورونا.. والرياض تتصدر الحالات الجديدة  
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير 3 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 5 حالات وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 “منسوبو أمانة عسير” يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ91
أبرز المواد
 خبير أمني: هذه أبرز المخالفات المرورية في اليوم الوطني
أبرز المواد
 تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات
أبرز المواد
 أمين عسير يستقبل الرحاله الهباش و الشهراني بمناسبة اليوم الوطني 91
منطقة عسير
 كويتيون يشاركون المملكة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 (فيديو)
أبرز المواد
فيديو نادر للملك سلمان يؤدي العرضة خلال استقبال أهالي تبوك للملك فهد

فيديو نادر للملك سلمان يؤدي العرضة خلال استقبال أهالي تبوك للملك فهد

أبرز المواد
احذر.. 5 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة المفرطة

احذر.. 5 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة المفرطة

أبرز المواد
وثيقة تاريخية تظهر تحويل اسم مملكة الحجاز ونجد إلى “المملكة العربية السعودية”

وثيقة تاريخية تظهر تحويل اسم مملكة الحجاز ونجد إلى “المملكة العربية السعودية”

أبرز المواد
“مركز المحفوظات” ينشر وثيقة تاريخية عمرها 58 عامًا عن توحيد المملكة

“مركز المحفوظات” ينشر وثيقة تاريخية عمرها 58 عامًا عن توحيد المملكة

أبرز المواد

فيديو نادر للملك سلمان يؤدي العرضة خلال استقبال أهالي تبوك للملك فهد

فيديو نادر للملك سلمان يؤدي العرضة خلال استقبال أهالي تبوك للملك فهد
الملك سلمان يؤدي العرضة
http://almnatiq.net/?p=1034355
محررو المناطق:

بث حساب إمارة منطقة تبوك، مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤدي العرضة السعودية خلال حفل استقبال أهالي منطقة تبوك لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله – عام ١٤٠٨هـ.

وفي وقت سابق، نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثيقة تاريخية جديدة تخص المملكة الحجازية النجدية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للملكة.

وكتب حساب المركز يقول عبر تويتر: “وثيقة تاريخية عمرها ٩٢ عاماً تظهر أمرا ملكيا موقعاً من قبل جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودـ طيب الله ثراه ـ بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية، وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية”.

 

روابط ذات صلة

خادم الحرمين: ميليشيا الحوثي تستخدم معاناة اليمنيين وحاجتهم في المساومة والابتزاز

خادم الحرمين: ميليشيا الحوثي تستخدم معاناة اليمنيين وحاجتهم في المساومة والابتزاز
لأول مرة.. عرض فيلم ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز إلى مصر

لأول مرة.. عرض فيلم ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز إلى مصر
“شيف الملوك” يكشف أبرز الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

“شيف الملوك” يكشف أبرز الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*