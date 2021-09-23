السفارة الأمريكية تهنئ المملكة باليوم الوطني: شراكتنا الاستراتيجية تحقق الأمن والازدهار (فيديو)

المناطق - الرياض

هنّأت السفارة الأمريكية في الرياض، المملكة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ91، الذي يحل اليوم الخميس.

وقالت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج، في كلمة مصورة نشرها الحساب الرسمي للسفارة على موقع “تويتر”: “أتقدم بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية بأطيب التمنيات لجلالة خادم الحرمين الشرسفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجميع أصدقائنا وشركائنا في المملكةبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني”.

وأضافت: “على مدى ثمانية عقود، كانت الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة مبنية على أساس تحقيق الأمن والازدهار لبلدينا والمنطقة بأسرها”.

وتابعت: “اليوم نعمل معًا لاستكشاف فرص جديدة للتعاون من شأنها دفع عجلة التقدم والابتكار المشترك”.

وأشارت إلى أن الشراكة الوثيقة بين البلدين أمر بالغ الأهمية، وبخاصة في مواجهة تحديات القرن الـ21، بما في ذلك تغير المناخ مواجهة جائحة كورونا.

ولفتت إلى أنّ بناء عالم آمن ومزدهر ومستدام هو هدف مشترك، متطلعة للعمل مع المملكة لجعله حقيقة.