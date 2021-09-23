جولات ميدانية مكثفة لرجال لمرور لضبط وتنظيم حركة السير خلال اليوم الوطني

كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها الميداني في مواقع الاحتفال باليوم الوطني الـ91، في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سلمان الجميعي، إن رجال المرور كثفوا من تواجدهم في مواقع الاحتفال باليوم الوطني والفعاليات بجميع مناطق ومحافظات المملكة، لمتابعة الحركة الميدانية، وضبط وتنظيم حركة السير، وأهاب اللواء الجميعي بالجميع الالتزام بالأنظمة المرورية؛ حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.

الإدارة العامة للمرور تكثف عملها الميداني في مواقع الاحتفال بـ #اليوم_الوطني_السعودي في كافة مناطق ومحافظات المملكة.#هي_لنا_دار pic.twitter.com/OnVbsHHXqa — المرور السعودي (@eMoroor) September 23, 2021

وانتشرت دوريات الأمن والمرور في عدة نقاط بمختلف المناطق؛ استعداداً لضبط السير والأمن وضمان سلامة مرتادي المواقع التي بدأت تشهد توافد المركبات والأشخاص للاحتفال باليوم الوطني.