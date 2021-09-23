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جولات ميدانية مكثفة لرجال لمرور لضبط وتنظيم حركة السير خلال اليوم الوطني

جولات ميدانية مكثفة لرجال لمرور لضبط وتنظيم حركة السير خلال اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1034388

كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها الميداني في مواقع الاحتفال باليوم الوطني الـ91، في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سلمان الجميعي، إن رجال المرور كثفوا من تواجدهم في مواقع الاحتفال باليوم الوطني والفعاليات بجميع مناطق ومحافظات المملكة، لمتابعة الحركة الميدانية، وضبط وتنظيم حركة السير، وأهاب اللواء الجميعي بالجميع الالتزام بالأنظمة المرورية؛ حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.

وانتشرت دوريات الأمن والمرور في عدة نقاط بمختلف المناطق؛ استعداداً لضبط السير والأمن وضمان سلامة مرتادي المواقع التي بدأت تشهد توافد المركبات والأشخاص للاحتفال باليوم الوطني.

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