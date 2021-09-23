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خادم الحرمين الشريفين: سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد

خادم الحرمين الشريفين: سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد

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هيئة تنمية الصادرات تحتفي باليوم الوطني الـ91 (فيديو)

هيئة تنمية الصادرات تحتفي باليوم الوطني الـ91 (فيديو)

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“ذكرى تتجدد وطموح يقترب نحو إنجازات عظيمة”.. أمانة نجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني 91 (فيديو)

“ذكرى تتجدد وطموح يقترب نحو إنجازات عظيمة”.. أمانة نجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني 91 (فيديو)

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فيديو.. مسيرة خاصة للحرس الملكي بمناسبة اليوم الوطني الـ91

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يزيد طولها عن 500 متر.. الرياض تتزين بأطول إضاءة في اليوم الوطني

يزيد طولها عن 500 متر.. الرياض تتزين بأطول إضاءة في اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1034393
محررو المناطق:

‏تزينت الرياض بأطول إضاءة يزيد طولها عن نصف كيلومتر “500 متر”، حيث تنطلق من وسط مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، احتفالًا باليوم الوطني الـ 91.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن أبرز فعاليات اليوم الوطني الـ91، موضحة أنه ستقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية.

وأنهت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.

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