يزيد طولها عن 500 متر.. الرياض تتزين بأطول إضاءة في اليوم الوطني

محررو المناطق:

‏تزينت الرياض بأطول إضاءة يزيد طولها عن نصف كيلومتر “500 متر”، حيث تنطلق من وسط مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، احتفالًا باليوم الوطني الـ 91.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن أبرز فعاليات اليوم الوطني الـ91، موضحة أنه ستقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية.

وأنهت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.