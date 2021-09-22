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بدء العروض الجوية بمناسبة اليوم الوطني 91

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بدء العروض الجوية بمناسبة اليوم الوطني 91

بدء العروض الجوية بمناسبة اليوم الوطني 91
http://almnatiq.net/?p=1034397

بدأت قبل قليل أولى فعاليات عروض الطيران الجوي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، حيث شكلت طائرات F15 الدفاعية رقم 91 في سماء مدينة الرياض.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن أبرز فعاليات اليوم الوطني الـ 91، موضحة أنه ستقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية.

وأنهت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، والذي يوافق يوم الخميس المقبل، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار هي لنا دار.

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