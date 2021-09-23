رئيس هيئة الأركان يزور مصابي القوات المسلحة تزامنًا مع اليوم الوطني (فيديو)

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، زيارة لمصابي القوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، على موقع تويتر، صورًا ومقطع فيديو للزيارة التي أجريت في أجواء ودية، وتضمنت توزيع هدايا على المصابين لمؤازرتهم.

وكان رئيس هيئة الأركان قد حضر في وقت سابق من اليوم، انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 الذي أقيم بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.

وشهد الحفل، عرض فيلم وثائقي عن إنجازات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومقدراته، وذلك بحضور قادة أفرع القوات المسلحة، وقادة المناطق العسكرية والقواعد الجوية والأساطيل البحرية ومجموعات الدفاع الجوي وكبار ضباط القوات المسلحة.