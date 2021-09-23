فيديو.. مسيرة خاصة للحرس الملكي بمناسبة اليوم الوطني الـ91

نظم الحرس الملكي اليوم الخميس، العديد من الفعاليات ضمن اليوم الوطني الـ 91، حيث شملت مسيرة خاصة لرجال الحرس الملكي، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التفاعلية.

#نشرة_الرابعة | مسيرة خاصة للحرس الملكي السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ91 @H_alsufayan pic.twitter.com/nzeXZ8ydk9 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 23, 2021

وتشهد المملكة اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني الـ 91، حيث تقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية، وكانت أمانات المناطق قد كثفت استعداداتها وأقيمت فعاليات عدة ضمن احتفالات اليوم الوطني.