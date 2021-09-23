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“ذكرى تتجدد وطموح يقترب نحو إنجازات عظيمة”.. أمانة نجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني 91 (فيديو)

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اليوم الوطني.. مقيمون يشاركون في احتفالات صاخبة على كورنيش جدة (فيديو)

اليوم الوطني.. مقيمون يشاركون في احتفالات صاخبة على كورنيش جدة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1034418
المناطق - مكة المكرمة

عرضت فضائية “العربية” لقطات تُظهر احتفالات كبيرة على كوريش جدة؛ احتفاءً باليوم الوطني للمملكة.

ولوحظ أن المحتفلين على كورنيش جدة، ليسوا فقط من المملكة، بل شارك أيضًا مقيمون من جنسيات أخرى حول العالم.

وتقام احتفالات ضخمة في جدة منذ وقت مبكر، رغم ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المرتفعة، حسبما أفاد مراسل القناة إلى المدينة.

وتتنوع الفعاليات بمنطقة الكورنيش بين مسيرات عسكرية وحفلات غنائية وعروض فنية.

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

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