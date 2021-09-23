في ذكرى اليوم الوطني.. تدشين حساب لسيرة الملك المؤسس على تويتر (فيديو)

دُشِّن على موقع تويتر، حساب للملك المؤسس الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
ويتناول الحساب، الذي تزامن تدشينه مع احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ91، سيرة الملك المؤسس ويستعرض جوانب من سيرته التاريخية.
وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.
كلمة نطق بها الدهر 💭
سمعها القاصي والداني ✨
"الحكم لله .. ثم لعبدالعزيز" #سيرة_المؤسس pic.twitter.com/nlZJmYVQBI
— الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) September 23, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق