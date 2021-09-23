في ذكرى اليوم الوطني.. تدشين حساب لسيرة الملك المؤسس على تويتر (فيديو)

المناطق - الرياض

دُشِّن على موقع تويتر، حساب للملك المؤسس الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

ويتناول الحساب، الذي تزامن تدشينه مع احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ91، سيرة الملك المؤسس ويستعرض جوانب من سيرته التاريخية.

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.