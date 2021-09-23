هيئة تنمية الصادرات تحتفي باليوم الوطني الـ91 (فيديو)

احتفت هيئة تنمية الصادرات، باليوم الوطني الـ91 الذي تحتفل به المملكة اليوم الخميس.

وقدّم أمين عام الهيئة فيصل بن عسد البداج، في كلمة مصورة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى توحيد المملكة.

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.