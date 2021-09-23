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هيئة تنمية الصادرات تحتفي باليوم الوطني الـ91 (فيديو)

هيئة تنمية الصادرات تحتفي باليوم الوطني الـ91 (فيديو)

محليات
“ذكرى تتجدد وطموح يقترب نحو إنجازات عظيمة”.. أمانة نجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني 91 (فيديو)

“ذكرى تتجدد وطموح يقترب نحو إنجازات عظيمة”.. أمانة نجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني 91 (فيديو)

منطقة نجران
فيديو.. مسيرة خاصة للحرس الملكي بمناسبة اليوم الوطني الـ91

فيديو.. مسيرة خاصة للحرس الملكي بمناسبة اليوم الوطني الـ91

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جولات ميدانية مكثفة لرجال لمرور لضبط وتنظيم حركة السير خلال اليوم الوطني

جولات ميدانية مكثفة لرجال لمرور لضبط وتنظيم حركة السير خلال اليوم الوطني

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هيئة تنمية الصادرات تحتفي باليوم الوطني الـ91 (فيديو)

هيئة تنمية الصادرات تحتفي باليوم الوطني الـ91 (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1034436

احتفت هيئة تنمية الصادرات، باليوم الوطني الـ91 الذي تحتفل به المملكة اليوم الخميس.

وقدّم أمين عام الهيئة فيصل بن عسد البداج، في كلمة مصورة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى توحيد المملكة.

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

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