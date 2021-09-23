“ذكرى تتجدد وطموح يقترب نحو إنجازات عظيمة”.. أمانة نجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني 91 (فيديو)

المناطق - نجران

احتفت أمانة منطقة نجران، باليوم الوطني الـ91 الذي تحتفل به المملكة اليوم الخميس.

وقالت الأمانة، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر”، مساء الخميس: “ذكرى تتجدد وطموح يقترب نحو إنجازات عظيمة.. كل عام والوطن بخير”.

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.