“ذكرى تتجدد وطموح يقترب نحو إنجازات عظيمة”.. أمانة نجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني 91 (فيديو)

احتفت أمانة منطقة نجران، باليوم الوطني الـ91 الذي تحتفل به المملكة اليوم الخميس.
وقالت الأمانة، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر”، مساء الخميس: “ذكرى تتجدد وطموح يقترب نحو إنجازات عظيمة.. كل عام والوطن بخير”.
#هي_لنا_دار
#أمانة_نجران
#اليوم_الوطني_السعودي ٩١ pic.twitter.com/XN15p70hyw
— أمانة منطقة نجران (@NajranMunicipal) September 23, 2021
وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.
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