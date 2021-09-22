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أسترازينيكا: بناء منصة عالمية بالرياض تركز على الأبحاث العلمية والتجارب السريرية

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أسترازينيكا: بناء منصة عالمية بالرياض تركز على الأبحاث العلمية والتجارب السريرية

أسترازينيكا: بناء منصة عالمية بالرياض تركز على الأبحاث العلمية والتجارب السريرية
أسترازينيكا
http://almnatiq.net/?p=1034453
المناطق - وكالات

قال سامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة أسترازينيكا، إن الشركة لديها خطة طموحة مع السعودية لبناء منصة عالمية في الرياض.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة “العربية”، اليوم الخميس، أنّ هذه المنصة ستتركز أعمالها في الأبحاث العلمية والتجارب السريرية التي تختص بالتكنولوجيا الحيوية.

وأشار إلى بدء خطة طموحة منذ ثلاث سنوات في نقل بعض أدوات التصنيع والاستثمار في البنية التحتية، موضحًا أن مذكرة التفاهم بين الجانبين ستدعم عجلة التصنيع بوتيرة أكبر.

ولفت إلى أن المستهدف هو الوصول في عام 2025، بأن يكون 75% من إجمالي منتجات أسترازينكا تفي باحتياجات المملكة، مؤكدًا أنّ التغطية المحلية لها أولوية ثم يعقبه أن تكون السعودية منصة للتوزيع في المنطقة.

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