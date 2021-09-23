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“هي لنا دار” وقيادتنا ووطننا في علوّ وازدهار.. أمير الحدود الشمالية يغرد في اليوم الوطني

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“هي لنا دار” وقيادتنا ووطننا في علوّ وازدهار.. أمير الحدود الشمالية يغرد في اليوم الوطني

“هي لنا دار” وقيادتنا ووطننا في علوّ وازدهار.. أمير الحدود الشمالية يغرد في اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1034458

غرد معالي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وكتب أمير منطقة الحدود الشمالية في تغريدته: “#هي_لنا_دار وقيادتنا ووطننا في علوّ وازدهار، ما تعاقب الليل والنهار”.

وتشهد المملكة اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني الـ 91، حيث تقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية، وكانت أمانات المناطق قد كثفت استعداداتها وأقيمت فعاليات عدة ضمن احتفالات اليوم الوطني.

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