“هي لنا دار” وقيادتنا ووطننا في علوّ وازدهار.. أمير الحدود الشمالية يغرد في اليوم الوطني

غرد معالي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وكتب أمير منطقة الحدود الشمالية في تغريدته: “#هي_لنا_دار وقيادتنا ووطننا في علوّ وازدهار، ما تعاقب الليل والنهار”.

#هي_لنا_دار وقيادتنا ووطننا في علوّ وازدهار، ما تعاقب الليل والنهار.#اليوم_الوطني٩١ #اليوم_الوطني_السعودي — فيصل بن خالد بن سلطان-Faisal bin Khaled bin Sultan (@fksalsaud) September 23, 2021

وتشهد المملكة اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني الـ 91، حيث تقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية، وكانت أمانات المناطق قد كثفت استعداداتها وأقيمت فعاليات عدة ضمن احتفالات اليوم الوطني.