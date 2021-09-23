كورنيش جدة يحتضن مسيرة بالدراجات الهوائية احتفالا باليوم الوطني الـ 91

شهد كورنيش جدة، اليوم الخميس، تنظيم مسيرة بالدراجات الهوائية ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 91، وشارك فيها عدد من شباب المدينة، تحت شعار “هي لنا دار”.

وتأتي المسيرة ضمن فعاليات ينظمها اتحاد الدراجات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وشهدت المسيرة مشاركة فاعلة للمشاركين والمشاركات بقطع مسافة 11 كيلومتراً حاملين الأعلام معبرين عن سعادتهم وسرورهم بهذه المناسبة.

ويسعى اتحاد الدراجات من خلال هذه الفعالية التي تنبع أهميتها من أجل تعبير المشاركين عن الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي والقيادة الرشيدة – أيدها الله -، إضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الدراجات الهوائية، وتعزيز ممارستها من أجل الصحة.