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خادم الحرمين الشريفين:سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد

خادم الحرمين الشريفين:سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد

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هيئة تنمية الصادرات تحتفي باليوم الوطني الـ91 (فيديو)

هيئة تنمية الصادرات تحتفي باليوم الوطني الـ91 (فيديو)

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فيديو.. مسيرة خاصة للحرس الملكي بمناسبة اليوم الوطني الـ91

فيديو.. مسيرة خاصة للحرس الملكي بمناسبة اليوم الوطني الـ91

محليات

خادم الحرمين الشريفين:سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد

خادم الحرمين الشريفين:سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد
http://almnatiq.net/?p=1034482
المناطق - الرياض

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة لأبناء المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 الذي تحتفل به المملكة اليوم الخميس.

 

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الخميس: “في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه”.

 

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

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