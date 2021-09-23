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أكثر من 10 ملايين إجراء.. النيابة العامة تستعرض جهودها في عام الوطن (فيديو)

أكثر من 10 ملايين إجراء.. النيابة العامة تستعرض جهودها في عام الوطن (فيديو)

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أكثر من 10 ملايين إجراء.. النيابة العامة تستعرض جهودها في عام الوطن (فيديو)

أكثر من 10 ملايين إجراء.. النيابة العامة تستعرض جهودها في عام الوطن (فيديو)
النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=1034484

استعرضت النيابة العامة بالمملكة، جهودها خلال العام الجاري الذي وصفته بـ”عام الوطن”، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ91.

ونشرت النيابة، فيديوجرافيك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أفادت خلاله بتنفيذ عشرة ملايين و31 ألفًا و563 إجراءً خلال هذا العام.

وبلغ عدد القضايا المنجزة، 36 ألفًا و319 قضية، بينما الخدمات المقدمة للمستفيدين عن بعد 28 ألفًا و522 خدمة، وتسجيل 100 ألف و542 طلب زيارة لمقرات النيابة العامة.

كما شملت الجهود أيضًا، 1747 خدمة شكوى سجين، و566 معالجة لشكاوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة أبشر، إلى جانب 56 ألفًا و505 جولات رقابية وتفتيشية على السجون ودور التوقيف.

وبلغ عدد القضايا المحالة للصلح الجنائي 7019 قضية، أما القضايا المنتهية بالصلح 4463 قضية.

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