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رئيس “موديرنا” يتوقع انتهاء جائحة “كوفيد-19” خلال عام

رئيس “موديرنا” يتوقع انتهاء جائحة “كوفيد-19” خلال عام
http://almnatiq.net/?p=1034499
المناطق - وكالات:

توقع ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الخميس، أن تنتهي جاحئة “كوفيد-19” خلال عام نتيجة للتنويع في إنتاج اللقاحات.

وقال بانسل في مقابلة مع صحيفة “نويه تسورخر تسايتونج” السويسرية، إنه “نظرًا للتوسع في قدرات الإنتاج بهذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوفرة بحلول منتصف العام المقبل؛ بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم”.

وأضاف أنه من المحتمل أيضًا توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب، مؤكدًا في السياق أن التطعيم سيكون متاحًا في وقت قريب حتى للرضع.

وتابع: “الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي؛ لأن سلالة دلتا شديدة العدوى.. وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا، فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد، أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى”.

وردًا على سؤال بشأن ما إن كان هذا يعني العودة إلى الأوضاع الطبيعية في النصف الثاني من العام المقبل قال: “بدءًا من اليوم، أفترض أن يكون ذلك في غضون عام”.

وأشار إلى أنه يتوقع أن توافق الحكومات والسلطات على جرعات معززة من اللقاح لأن المرضى، الذين تم تطعيمهم في الخريف الماضي يحتاجون إلى تلك الجرعة «”دون شك”.

 

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