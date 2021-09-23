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أبطال الحد الجنوبي يهنئون القيادة باليوم الوطني.. ويجددون العزم (فيديو)

أبطال الحد الجنوبي يهنئون القيادة باليوم الوطني.. ويجددون العزم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1034501
المناطق - الرياض

وجّه أبطال الحد الجنوبي من القوات المشتركة، التهنئة للقيادة الرشيدة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو ظهر فيه عدد من المرابطين يرفعون التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحلول هذه المناسبة.

فيما ردّد أحد أبطال الحد الجنوبي قصيدة شعرية قال فيها: “يسود الحزم إذ قالوه ساد.. ودرب العز لا يألو جهادًا.. فأبشر يا مريد الحق حظًا.. فأمر مليكنا حقًا سدادًا”.

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

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