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الرياضة

أكاديمية الملك فهد بلندن تحتفل باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.. صور

http://almnatiq.net/?p=1034506
المناطق - الرياض

احتفلت أكاديمية الملك فهد بلندن، بحلول اليوم الوطني الـ 91 للمملكة, وذلك بحضور الطلبة وأولياء أمورهم وعدد من الطلاب المبتعثين

 

اشتمل الحفل على فقرات فنية من تراث المملكة وصور ومناشط مختلفة شارك فيها الطلاب وسط أجواء احتفالية.

 

من جانبها، قدّمت مديرة الأكاديمية الدكتورة تهاني الجعفري تهانيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

 

كما أعربت عن شكرها للدعم المتواصل الذي يقدمه الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وحرصه الشديد على متابعة أداء الأكاديمية والوقوف على حل جميع المعوقات التي تقف في طريق المؤسسة.

 

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