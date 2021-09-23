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طراد باهبري يرفع التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

طراد باهبري يرفع التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

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طراد باهبري يرفع التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

طراد باهبري يرفع التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
http://almnatiq.net/?p=1034516

رفع رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد، طراد باهبري، أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسموِّ سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمُناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وغرد ” باهبري” عبر “تويتر” قائلا: “يسرُّني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسموِّ سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي كافة، أسمى التهنئات بمُناسبة #اليوم_الوطني_91 سائلاً المولىٰ عزَّ وجل أن يديم على ربوع المملكة أمنها وأمانها وأن يحفظ قيادتها الرشيدة وأن ينصر جنودها البواسل”.

وتشهد المملكة اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني الـ 91، حيث تقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية، وكانت أمانات المناطق قد كثفت استعداداتها وأقيمت فعاليات عدة ضمن احتفالات اليوم الوطني.

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