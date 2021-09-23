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نهاية الشوط الأول.. تاليسكا يتقدم للنصر في مواجهة الباطن (فيديو)

نهاية الشوط الأول.. تاليسكا يتقدم للنصر في مواجهة الباطن (فيديو)

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نهاية الشوط الأول.. تاليسكا يتقدم للنصر في مواجهة الباطن (فيديو)

نهاية الشوط الأول.. تاليسكا يتقدم للنصر في مواجهة الباطن (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1034521
المناطق - الرياض

أنهى نادي النصر الشوط الأول في مواجهته أمام نادي الباطن، متقدمًا بهدف نظيف، في المباراة التي تقام بينهما حاليًّا لحساب الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

سجل هدف النصر البرازيلي آندرسون تاليسكا في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

 

فوز العالمي في المباراة يرفع رصيده إلى تسع نقاط، في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تنتظره مواجهة مرتقبة أمام نادي الشباب مساء اليوم.

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