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جاليات عربية وإسلامية تشارك المملكة فرحة اليوم الوطني الـ91 (فيديو)

جاليات عربية وإسلامية تشارك المملكة فرحة اليوم الوطني الـ91 (فيديو)

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سفارة المملكة لدى المغرب تحتفل باليوم الوطني الـ91

سفارة المملكة لدى المغرب تحتفل باليوم الوطني الـ91

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جاليات عربية وإسلامية تشارك المملكة فرحة اليوم الوطني الـ91 (فيديو)

جاليات عربية وإسلامية تشارك المملكة فرحة اليوم الوطني الـ91 (فيديو)
اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1034536
محررو المناطق:

توجه عدد من المقيمين بالشكر للمملكة لما تقدمه من جهود في رعاية المقيمين، مؤكدين أن المملكة بالنسبة إليهم هي بلدهم الثاني.

ونشرت قناة “الإخبارية” تقريرًا يرصد احتفال المقيمين باليوم الوطني، حيث تمنوا أن يعم الخير والاستقلال في كل ربوع المملكة التي تحتضنهم بكل رعاية، واختتموا كلماتهم بشعار اليوم الوطني لهذا العام “هي لنا دار”.

وتشهد المملكة اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني الـ 91، حيث تقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية، وكانت أمانات المناطق قد كثفت استعداداتها وأقيمت فعاليات عدة ضمن احتفالات اليوم الوطني.

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