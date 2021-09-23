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‏البلد الأكثر أمانًا.. مقيم أجنبي يوثّق أداء رجل أمن الصلاة على الرصيف أثناء عمله (فيديو)

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‏البلد الأكثر أمانًا.. مقيم أجنبي يوثّق أداء رجل أمن الصلاة على الرصيف أثناء عمله (فيديو)

‏البلد الأكثر أمانًا.. مقيم أجنبي يوثّق أداء رجل أمن الصلاة على الرصيف أثناء عمله (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1034542
المناطق - الرياض

وثّق مقيم أجنبي، بكاميرا هاتفه، رجل أمن بالمملكة يؤدي الصلاة على الرصيف بجوار المركبة الشرطية، أثناء عمله.

 

وقال المقيم الأجنبي، الذي لم تُعرف هويته، معلّقًا على مقطع الفيديو: “أهنئكم يا أيها السعوديين باليوم الوطني.. وشاهدوا معي كيف أنهم يعيشون في بلدهم الأكثر أمانًا، وليس ذلك بقوة السلاح، بل إن السر يكمُن في هذه الصلاة”.

 

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

 

وكان لافتًا في احتفالات اليوم مشاركة مقيمين أجانب إلى جانب المواطنين، في فعاليات إحياء هذه الذكرى، وقد شوهدت هذه المشاركة على كورنيش مدينة جدة إذ احتشد الكثيرون هناك بين مواطنين ومقيمين أجانب للاحتفال بهذه الذكرى.

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