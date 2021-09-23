بلدية وسط الدمام توزع الأعلام والهدايا الرمزية على المواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني (صور)

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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية  عبد الله بن سعد الغريري، بمقر السفارة في الرباط اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

وقدم ، باسمه وباسم منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى شعب المملكة، متمنيا للمملكة دوام العزة والرفعة والرخاء والتقدم، وداعيا المولى عز وجل أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان الاستقرار.

شهد الحفل عرض شريط وثائقي يتطرق لملامح من تاريخ المملكة وتراثها، والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

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