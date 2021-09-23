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اتشح باللون الأخضر.. مبنى وزارة التعليم يتزين بصور خادم الحرمين وولي العهد (صور)

اتشح باللون الأخضر.. مبنى وزارة التعليم يتزين بصور خادم الحرمين وولي العهد (صور)
http://almnatiq.net/?p=1034585
المناطق - الرياض:

اتشح المبنى الرئيسي لوزارة التعليم، باللون الأخضر، وتزيّن بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

 

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا، لهذه الاحتفالات.

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أكد أن قيادة المملكة جعلت تعليم الإنسان وتنمية قدراته ركيزة لمستقبل الوطن.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، مساء الخميس: “نيابة عن زملائي وزميلاتي منسوبي التعليم؛ أرفع صادق التهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91”.

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