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رابطة العالم الإسلامي: أدام الله المملكة منارة للخير والأمن والسلام

رابطة العالم الإسلامي: أدام الله المملكة منارة للخير والأمن والسلام
رابطة العالم الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=1034600
المناطق - الرياض

هنأت رابطة العالم الإسلامي، قيادة المملكة بحلول الذكرى الـ91 لليوم الوطني.

وقالت الرابطة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الخميس: “نهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، والشعب السعودي النبيل بـاليوم الوطني السعودي 91”.

وأضافت: “نسأل الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها، وأن يديمها منارة للخير والأمن والسلام، راعية أمينة للحرمين الشريفين ورائدة للعمل الإسلامي والإنساني”.

وتحتفل المملكة اليوم الخميس، 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك إحياء لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

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