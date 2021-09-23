سفارة المملكة في سويسرا تحتفل باليوم الوطني الـ91 (صور)

أقامت سفارة المملكة في الاتحاد السويسري، احتفالاً باليوم الوطني الـ 91، بحضور مسؤولين من الحكومة السويسرية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل بن سراج مرداد، باسمه وباسم منسوبي السفارة والملحقيات التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات وتطور يجسد الجهود العظيمة للقيادة لتحقيق ما يصبوا إليه أبناء وبنات الوطن والانتقال بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.