بلدية القطيف تحتفل باليوم الوطني الـ91 بفعاليات وطنية وترفيهية وثقافية ورياضية (صور)

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أقامت بلدية محافظة القطيف برنامجاً احتفالياً في 6 مواقع مختلفة شملت المدن والواجهات البحرية والحدائق والميادين احتفاء باليوم الوطني الـ ٩١، وتضمن برنامج الاحتفاء أكثر من 15 فعالية شارك فيها المواطنين معبرين عن حبهم وانتمائهم لوطنهم وتجديدهم لعهد الولاء لولاة الأمر حفظهم الله ولرايته الخضراء الخفاقة بالمجد والتنمية والأمن والاستقرار.

وزخرت احتفالية البلدية بالعديد من الفقرات بدأت بمسيرة الدراجات النارية، والتي شارك ١٠٠٠ مواطن من مختلف سكان المملكة، ومسيرة السيارات الكلاسيكية وشارك فيها ٨٠ سيارة، كما اشتملت احتفالية البلدية مسيرة اللنجات الوطنية التي انطلقت من فرضة القطيف حتى فرضة دارين.

وضمن الاحتفالات، بدأت مساء اليوم الخميس فعاليات العرض الوطني بقلعة تاروت، والعرض الوطني في أيقونة اليوم الوطني بحي الزهراء في الواجهة البحرية والمتضمن العديد من البرامج والفعاليات لمختلف الأعمار ومنها، برنامج دار الفن للرسم الحر للأطفال ودار الثقافة التي سيوزع فيها 1000 كتاب، بمشاركة بسطة حسن والمعرض الفني بمشاركة العديد من فناني المحافظة، كما تضمنت الاحتفالية تدشين أطول جدارية وطنية في شارع البيروني بصفوى، وتوزيع الأعلام الوطنية والعديد من الفقرات الإبداعية ممشى جاوان، واحتفالية مشاة سيهات الوطنية في كورنيش الغدير بسيهات، بالإضافة لبرامج متنوعة في حديقة الخزامى بعنك، وتمتد الاحتفالية 3 أيام متواصلة، تبدأ في الـ 23 من ديسمبر الحالي، وتستقبل السكان من الساعة الرابعة والنصف عصرا وحتى العاشرة والنصف ليلاً من كل يوم في مواقع البرامج.

من جهته قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن احتفال اليوم احتفاء بالإنجازات، وتجديد لعهد الولاء لقيادتنا الحكيمة، ولوطننا ولرايته، واحتفاء بالطموحات والعزم على أن نعمل أكثر ونعطي أكثر من أجل مجد وطننا واستقراره وتطوره وارتقائه بين الأوطان، وهو احتفال بالسلام والمحبة والتسامح، والقيم الإنسانية العليا وهو احتفال بالإنجازات العظيمة والنهضة الحضارية الشاملة التي انطلقت مواكبها منذ عهد المغفور له الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، وصولاً إلى العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، “حفظهما الله”، والتي أسست لأنجح نهضة ورؤية حضارية على مستوى العالم شهدها العصر الحديث.

وأشار الى أنه في إطار الاحتفال باليوم الوطني الـ٩١ نظمت البلدية فعاليات متنوعة للاحتفال بهذا اليوم تضمنت كافة التجهيزات والعديد من الأنشطة والفعاليات والفقرات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، حيث جرى إعداد خطة متكاملة للفعاليات مع الأخذ في الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وسط بيئة تسودها مشاعر حب الوطن والانتماء والولاء، تعبيراً عن مدى أهمية مرور هذه المناسبة على مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة تحت قيادة حكيمة تقودنا إلى تحقيق الإنجازات التاريخية.