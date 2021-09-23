مدير فرع الهلال الأحمر بتبوك: لقد تحول وطننا إلى كيان فريد تجمعه اللحمة الوطنية تحت ظل قيادته الرشيدة

المناطق- تبوك- علي العميري:

رفع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقه تبوك نواف بن مياح العنزي بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن كافة منسوبي الفرع، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني ال91 للمملكة.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة: إن الفرع يحتفل بهذا اليوم المجيد من خلال مشاركته وجميع أقسامه ومراكزه الإسعافية التابعة، لتغطية الاحتفالات والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا، ويأتي احتفاء الهيئة بهذه المناسبة ترسيخًا لمبادئ الاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية الراسخة، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى منسوبي الهيئة كافة.

وأضاف العنزي: لقد تحول وطننا منذ لحظة التأسيس على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود- رحمه الله- وعلى مر السنين، إلى كيان فريد من نوعه، تجمعه اللُّحمة الوطنية، تحت ظل قيادته الرشيدة، وقد تعاقب من خلالها الملوك الأبناء للمؤسس، حاملين شعلة البناء والتنمية الاجتماعية والإدارية بشتى أنواعها، تلك الشعلة التي كانت- و لا تزال، وستبقى بحفظ ربي- وهَّاجة مضيئة في عصرنا الحاضر وإلى ما شاء الله ، سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن يُديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأن يُسدِّد خطاهما، ويبارك جهودهما، لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.