الجسمي “يطرب” على غناء الجمهور في جدة احتفالاً باليوم الوطني الـ91 (صور)

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بكلمات تحمل جميع أنواع المحبة والإحترام للمملكة وقيادتها وشعبها، احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” بذكرى اليوم الوطني الـ91 على مسرح سوبر دوم جدة، قال فيها: ” هي لنا دار .. ونحن لها محبين.. كل عام ودارنا بخير”.

وأضاف: ” جيناكم من بلدكم الإمارات بنبضات حب سعودية، نحتفل بها مع بعض باليوم الوطني الـ91 الغالي للمملكة ،،، تحية محبة كلها فخر بأهل المرجلة والعز.. وعسى السعودية وأهلها دائماً في خير ومسرّات.. وقلب الإماراتي نبضاته سعودية”.

و دعا الجسمي “سفير اكسبو 2020″ العالم أجمع لزيارة المعرض الدولي الذي سيقام في دبي بالإمارات يوم 1 أكتوبر المقبل والتعرف على كل ما يحويه من مفاجآت وإبتكارات، وقال: ” ندعوكم وندعو كل اللي يشوفونا عبر الشاشات،، ندعو العالم كله ليعيش معنا (المستقبل) بكل تطلعاته وأفكاره في (اكسبو 2020 دبي) في الإمارات من الأسبوع القادم .. أهلا وسهلاً بالجميع في وطنكم”.

وتنقل حسين الجسمي برفقة الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء معه على مدار أكثر من ساعتين من الغناء المباشر، والمنقول عبر مجموعة من الشاشات والمنصات التلفزيونية السعودية والعربية، بين عدد كبير من أغنياته المحبوبة برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ورافقته فرقة سعودية متخصصة في فن “العرضة” السعودي عبر أغنيتين بدأها بأغنية “سلمان الشهامة”، وأغنية “اصعد بعزمك” والعملين من تأليف الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز.

وقدم الجسمي خلال الحفل ولأول مرة بالغناء المباشر أغنية “حته من قلبي” والتي تفاعل معها الجمهور وخاصة الفقرة الذي قال فيها: “يا جدة يا جدة يا حته من قلبي” تبعتها صيحات الفرح والإعجاب، ثم أعاد غنائها مرة أخرى مع الجمهور، وهو ما حصل أيضاً عند غناء أغنية “أحبك”.

وبعزفه على آلة البيانو قدم أغنية “أول عشق” من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم “فزاع”، أتبعها بأغنية “الغرقان” من كلمات الشيخ محمد بن سلطان آل نهيان.

وعقد الجسمي بعد الإنتهاء من الحفل مؤتمراً صحافياً مع الإعلام تحدث خلالها عن إستعداداته للمرحلة المقبلة في حفل إفتتاح “اكسبو 2020 دبي” وعدد من المشاركات المقبلة في المملكة وخارجها، والتقى مجموعة من أصحاب الهمم والذي غنى معهم وتحدث اليهم بشكل مطوّل، شاكراً الهيئة العامة للترفيه وبنش مارك على دعوته لهذه المناسبة الغالية ولقاء جمهور المملكة من جديد.