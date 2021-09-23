العالم يحتفل مع المملكة بيومها الوطني الـ91.. لوحة محبة ترسمها السفارات.. الأخضر والعلم يزينان الجدران

المناطق - الرياض

“هي لنا دار”.. شعارٌ اختارته الملكة احتفالًا واحتفاء بالذكرى الـ91 لليوم الوطني، صال وجال بين الدول، إذ لم تقتصر الاحتفالات على داخل المملكة لكنها تعدّت جغرافيتها.

احتفلت المملكة اليوم الخميس، باليوم الوطني الـ91؛ إحياءً لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

وكما كان المشهد احتفاليًّا بامتياز داخل المملكة، فقد كانت الاحتفالات خارجها أيضًا على نطاق واسع.

السعودية الإمارات.. معًا أبدًا

دولة الإمارات أطلقت احتفالات تحت شعار “السعودية والإمارات .. معاً أبداً “؛ تعبيرًا عن قوة ومتانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

ففي هذا الإطار، احتفت القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث بدأت احتفالاتها باستقبال نائب القنصل العام للمملكة في دبي خالد الزهراني، وكان في استقباله مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة العميد أحمد عبدالعزيز شهيل ونائب مدير إدارة المؤسسة العقيد منى سرور.

وأكد العميد شهيل حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على الاحتفال سنوياً باليوم الوطني للمملكة تجسيداً لمكانة هذا اليوم في نفوس أبناء الإمارات، وانطلاقًا من العلاقة الأخوية والوحدة والمصير المشترك بين البلدين.

من جانب آخر، احتفل مركز شرطة كلباء الشامل ومركز شرطة المنطقة الصناعية باليوم الوطني الـ91 للمملكة من خلال توزيع الأعلام والهدايا الرمزية على موظفي المراكز ومتعامليه، حيث توشحت المراكز بأعلام المملكة واكتست باللون الأخضر.

إماراتيًّا أيضًا، احتفل منفذ الغويفات البري باليوم الوطني للمملكة، على نحو يجسد علاقات المحبة بين البلدين.

وعمل منفذ الغويفات البري على توفير كل التسهيلات وتسخير الجهود والإمكانيات كافة لخدمة المسافرين والعابرين من خلاله وذلك عبر التنسيق المشترك بين الجهات التشغيلية العاملة بالمنفذ.

وحرصت إدارة المنفذ، على استقبال القادمين من المملكة عبر المنفذ بالهدايا التي تعبر عن مشاركة دولة الإمارات أفراح شعب المملكة في اليوم الوطني.

يأتي هذا فيما أضاء برج خليفة في إمارة دبي، بعلم المملكة، احتفالا باليوم الوطني، كما شهدت المدينة نفسها فعاليات أخرى بين إضافة عدد من أشهر معالمها بألوان علم المملكة، وتقديم نافورة دبي عرضًا جرى تصميمه خصيصًا على أنغام النشيد الوطني للمملكة.

شملت الفعاليات أيضًا، استضافة أحد فنادق منطقة جميرا عرضًا للألعاب النارية، إلى جانب إضاءة برواز دبي في حديقة زعبيل باللون الأخضر، وعرض خاص على نافورة النخلة في ذي بوينت على نخلة جميرا.

مراسم الاحتفال، التي أعدتها دولة الإمارات مبكرًا، تضمنت أيضًا إضاءة مبنى متحف المستقبل، وسكي دبي باللون الأخضر، هذا إلى جانب عروض التخفيضات الكبيرة.

البحرين.. تحتفي بالمملكة

في البحرين، زيّنت بلدية المنطقة الجنوبية نصب دوار الساعة بالرفاع وبوابة مدينة عيسى بالأنوار الزاهية باللون الأخضر، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة؛ تعبيرًا عن الفرحة والسعادة التي تغمر أبناء شعب البحرين بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إنه تمّ اختيار نصب دوار الساعة بالرفاع وبوابة مدينة عيسى من قبل البلدية للتوشح بلون علم المملكة، باعتبارهما أهم معلمين في المنطقة الجنوبية.

كما أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي بن صالح الصالح، بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، من خلال البرامج الرائدة والمشروعات الطموحة التي تترجم الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة.

وبمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91، استذكر رئيس مجلس الشورى بكل فخر واعتزاز المبادئ التي قامت عليها المملكة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- منطلقة من ترسيخ قيم العدالة والمساواة والتضامن العربي، منوهًا بعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى على مر هذا التاريخ.

احتفالات عمان

كما حرصت سلطنة عمان، على الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، وقد عرضت شاشة “الإخبارية” لقطات من الاحتفالات.

حضور غربي

وفيما احتفت سفارات المملكة حول العالم بحلول هذه الذكرى الغالية، فقد حرص مسؤولو الدول – سواء حضورًا أو تواصلًا – على تهنئة ممثلي المملكة على أراضيها بمناسبة اليوم الوطني.

في سويسرا، نظمت السفارة احتفالاً باليوم الوطني الـ 91، حرص على حضوره مسؤولون من الحكومة السويسرية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين؛ لتقديم التهنئة للمملكة بهذه المناسبة.

“تهنئة مانشستراوية”

كما هنّأ الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتيد الإنجليزي، اليوم الخميس، أبناء المملكة بمناسبة فعاليات اليوم الوطني الـ91.

وكتب الحساب في تغريدة عبر “تويتر”: “كل عام وجميع مشجعي يونايتد في المملكة العربية السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني السعودي”.

جوجل يتفاعل

عالميًّا أيضًا، غيّر محرك البحث العالمي “جوجل” صورة عرض محرك البحث إلى خلفية خضراء يتوسطها علم المملكة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

تويتر يشترك

وعلى “تويتر”، أجرى الموقع استفتاء عن اليوم الوطني الـ91، كما قررت زيادة استخدام الرمز التعبيري لعلم المملكة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 29.7 مليون مرة حيث يريد 2 من كل 3 أشخاص في المملكة المشاركة في الاحتفالات الوطنية المقبلة.

وقالت المنصة، إنّ الرمز التعبيري لعلم المملكة، الذي أطلقته يظهر عند استخدام الوسوم الخاصة به وسيبقى فاعلاً حتى نهاية سبتمبر الجاري.

كما تم إطلاق صفحة مُخصصة للاحتفال باليوم الوطني باللغتين العربية والإنجليزية لتزويد الأشخاص بتحديثات فورية عن الأنشطة والفعاليات بما في ذلك مقاطع الفيديو واللحظات.